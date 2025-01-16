Karşıyaka potada havlu attı

Basketbolda çift kulvarda müthiş başladığı sezonda sponsor ve maaş krizleriyle bu ay başında kadrosu önemli oranda dağılan Karşıyaka, Avrupa'da havlu attı. Yeşil-kırmızılı ekip, gediklisi olup 2021'de final oynadığı, üst üste 4'üncü kez Play-In'e kaldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eksik kadrosuyla rakibi Promitheas Patras'a elendi. Rakibine evinde son anda 81-77 yenilen Karşıyaka, çarşamba günü Yunanistan'daki rövanşı da 84-68 kaybederek son 16'ya kalamadan Avrupa macerasını noktaladı.



UFUK SARICA VE 5 OYUNCU



Antrenör Ufuk Sarıca ve ilk 5 oyuncuları McCollum, Webb, Jefferson, Boutsiele ile Kenan Sipahi gittikten sonra dağılan yeşil-kırmızılılar, Yardımcı Antrenör Rüçhan Tamsöz yönetiminde Patras'a deplasmanda 3 periyot boyunca direnip başa baş oyun sergiledi. Takımda 5 önemli eksikle 2 yabancılı kadrosuyla mücadele etmeye çalışan Kaf-Kaf, son periyotta ise yorgunluğun etkisiyle dağıldı. Karşıyaka bu sonuçla takım önemli oranda dağıldıktan sonra ligde ve Avrupa'da art arda çıktığı 5'inci maçı da kaybetti.



ALTYAPIDAN, MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE TEPKİ



Karşıyaka'da basketbol altyapısı, U16 Milli Takımı'na oyuncularından kimsenin alınmamasına ağır tepki gösterdi. Potanın 50 yıldan uzun süredir ekol kulübü olan Karşıyaka, U16 takımı şampiyon olmasına rağmen ay-yıldızlı ekip için hiçbir oyuncunun değerlendirmeye alınmamasına öfke kustu. Karşıyaka'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"İzmir U16 Ligi'nde şampiyon olan Karşıyaka U16 takımımızı, antrenörlerimizi ve idarecilerimizi kutluyor, şampiyon takımımızdan milli takım seçmelerine hiçbir oyuncumuzu almayıp, bizlerin gerisinde kalan takımlardan ikişer oyuncuyu seçerek, Karşıyaka Kulübü'nü hiçe sayan milli takım seçicilerini kınıyoruz! Gencecik çocuklarımızın hakkını yiyerek, gururlarını kırmanıza seyirci kalmayacağız. Karşıyaka basketbol altyapısı Türkiye'nin en büyüklerinden biridir. Çocuklarımızın hakkını sonuna kadar koruyacak ve bizlerin üzerine oynanan bu oyunu bozacağız. Karşıyaka Basketbol Altyapı dimdik ayaktadır ve Karşıyaka forması giyen hiç bir çocuğumuz sahipsiz değildir"



