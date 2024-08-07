Karşıyaka, Mert Celep ile yeniden anlaştı

Karşıyaka, altyapı patentli 29 yaşındaki uzun forveti Mert Celep'le yeniden anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka, Mert Celep ile yeniden anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 13:06
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 15:14
Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, altyapı patentli 29 yaşındaki uzun forveti Mert Celep'le yeniden anlaştı.

Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarda 2012-2014 ve 2016-2018 yılları arasında kadroda yer alıp iki sezon önce yuvaya dönen Mert, yeni sezon öncesi imza attı.

Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren 2.06 boyundaki Mert Celep, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 2.5 sayı, 1.3 ribaund, 0.3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 1.0 sayı, 1.6 ribaund, 0.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery