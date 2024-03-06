Karşıyaka'da iki fire

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Silifke Belediyespor galibiyetiyle bitime 7 maç kala üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da pazar günü Play-Off hattındaki önemli rakiplerden Elazığspor'la oynanacak deplasman maçı öncesi iki önemli eksik daha var.



Yasin Ozan'ın çapraz bağlarından sakatlanarak daha önce sezonu kapattığı, Şeref'in de ameliyat olduğu Karşıyaka'da Fatih Taşdelen ile Ferdi de Silifke önünde görev yapamazken, 2 maç sonra formasına kavuşan Cenk Ahmet tekrar sakatlandı.



Turgutluspor deplasmannda sakatlanıp 2 hafta forma giyemeyen, Silifke maçını da yarıda bırakan Cenk Ahmet'in dün çekilen MR'ında tam bir sonuç alınamadığı öğrenildi.



Deneyimli kanat oyuncusunun Elazığspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Yeşil-kırmızılılarda ilk 11'in önemli isimlerinden ön libero Emre Keleşoğlu da cezalı duruma düştü.



3 İSİM DÖNÜYOR



İzmir temsilcisinde Silifke önünde oynayamayan Fatih Taşdelen ve Ferdi'nin yanı sıra Şeref'in de iyileşip takımla antrenmanlara başlaması ise teknik heyeti sevindirdi. 17 Şubat'taki Batman Petrolspor maçında ilk dakikada yüzünde elmacık kemiğinde parçalı kırık oluşup ameliyat olan Şeref'in Elazığ deplasmanında özel maskeyle forma giymesi bekleniyor.









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