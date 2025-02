Karla kaplı Ağrı Dağı çetin kışta da dağcıları ağırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı, çetin geçen kış mevsiminde de yurdun her noktasından dağcıları ağırlıyor.



İlçede bulunan Ağrı Dağı, 5 bin 137 rakımlı zirvesiyle daha çok yaz ayları başta olmak üzere, her mevsim yerli ve yabancı dağcıların rotası içinde yer alıyor.



Kışın çetin geçmesi nedeniyle tırmanışların azaldığı Ağrı Dağı'nda, Türkiye Dağcılık Federasyonunca kış faaliyetleri için düzenlenen program kapsamında yurdun birçok bölgesinden dağcılar, Doğubayazıt ilçesine geldi.



Minibüslerle tırmanışın başladığı Elle mezrasına ulaşan dağcılar, federasyonun rehberleri eşliğinde zorlu zirve tırmanışına başladı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceyi bulduğu ve yükseklik arttıkça zorlu mevsim koşullarının yaşandığı bölgede dağcılar, zirveye ulaşmak için karla kaplı dağda zor bir tırmanış gerçekleştiriyor.



- "Umarım Ağrı Dağı bizi kabul eder, bağrına basar"



Gruptan sorumlu rehber Ayşe Kalkan, AA muhabirine, bugüne kadar Ağrı Dağı'na birçok kez çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini söyledi.



Antalya'dan geldiğini belirten Kalkan, "Dileğimiz, bu faaliyeti zirve ve sonrasında sağlıklı bir şekilde sonlandırmak. Umarım Ağrı Dağı bizi kabul eder, bağrına basar ve güzel bir faaliyet olur. Bugün 3 bin 400 rakımda kamp kurmayı düşünüyoruz. Sonraki gün 4 bin 200 metreye kampı taşıyacağız. 3. gün hava izin verirse zirve denemesi yapacağız ama çok fazla rüzgar gözüküyor. Ayın 16'sında zirve denemesi yapmamız çok yüksek ihtimal." dedi.



Ağrı Dağı'nın Türkiye'nin çatısı olduğunu hatırlatan Kalkan, "Türkiye'yi bir araya toplayan çatı gibi geliyor bana. Ben hiçbir zaman Ağrı Dağı'na gelmekten sıkılmadım, bıkmadım. Yazın, kışın ve her fırsatta ben zaten buradayım. Ağrı Dağı'na ne kadar çıktığımı saymadım. Özellikle kış faaliyetinde gelip dönmüşlüğüm çok fazla. Bir kışta 3-4 defa geldim döndüm. Hep geldim ve hep gelmek istiyorum." diye konuştu.



- "Dağın kendisine ait bir zorluğu var"



Federasyonun Ağrı Temsilcisi Bülent Yüzak ise 35 dağcı ve 3 rehberle tırmanışın yapıldığını belirterek "Dağın kendisine ait bir zorluğu var. Faaliyete katılan arkadaşlarımızın tamamı yaz ve kış eğitimini tamamlamış. Birçoğu defalarca Ağrı Dağı'na çıkmıştır. Türkiye'nin birçok ilinden gelen dağcıları ağırlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Federasyonun antrenörü Sebahattin Kır da her yıl Ağrı Dağı tırmanışı yaptıklarını ifade etti.



Rakım yükseldikçe mevsim koşullarının zorlaştığını vurgulayan Kır, şunları kaydetti:



"Zirve hattında eksi 35 derece havayı göreceğiz. Yüksek bir rüzgar şiddeti var ve soğuğu daha da artıracak. Etkinliğe katılan arkadaşlarımızın tecrübeli ve yeterli donanıma sahipler. Başarılı bir şekilde zirve yapacaklarını düşünüyorum. Daha önce 7-8 defa burada zirve yaptım. Şartlar zor ama üstesinden geleceğimize inanıyorum."