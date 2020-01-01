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Karl: "Carmelo'nun, Portland'da kalmasını tavsiye ederim"

Eski NBA koçu George Karl, Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'ye, "Portland'da kalmasını" tavsiye etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu George Karl, Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'ye, "Portland'da kalmasını" tavsiye etti.

Karl, eski oyuncusu Carmelo'ya kariyerine nerede devam edeceği konusunda bir tavsiyede bulundu. Karl'a göre Melo, iyi uyum sağladığı ve rolünün ne olduğunu bildiğinden ötürü, Trail Blazers'ta kalmalı.

Öte yandan Karl, kendisinin New York'a veya başka bir NBA takımına gitmesinin, böyle bir senaryoda birçok bilinmeyen olduğundan ötürü, kötü bir duruma dönüşebileceğini de ekledi.

Karl, Justin Termine ve Eddie Johnson'a, SiriusXM NBA Radio'da şu açıklamalarda bulundu:

"Bence Portland'a uyum sağlıyor. Görünüşe göre o ve Jerry, Melo ile kendisinin kariyeri boyunca bulunduğu takımlarda görmediğim bir iletişim düzeyinde bir bağlantıya sahipler.

Ekiple bir uyumu var. Gerçekten iyi olmaya yakın bir takımdaysanız, neden başka bir yer bulmaya çalışırsınız ki? Portland'da kalmasını tavsiye ederim, çünkü diğer ihtimallerde, New York'ta ya da Portland'da olduğu kadar iyi yürüyeceği konusunda sadece bir tahmin yürütmüş olacaksınız. Portland'da nasıl olduğunuzu biliyorsunuz. Diğer yerlere biraz uyum sağlamanız gerekecek. Kariyerimin bu aşamasında, ben bu riski almazdım."

Geçtiğimiz sezon Anthony, Blazers için maç başına 15.4 sayı, 6.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile ekibin playofflara yükselmesine yardımcı olmuştu.


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