Abdullah Avcı geldikten sonra tamamen gözden düşen ve bazı maçlarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Gaston Campi'ye teklif yağıyor...Ülkesi Arjantin'den bazı kulüplerle görüşen solak stoper için Karagümrük'ün de istekli olduğu ifade edildi.Trabzonspor'un pazar günü ligde karşılaşacağı Karagümrük'ün Campi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Bordo-Mavililer, tecrübeli stoperi bonservis geliri almadan göndermeyecek.