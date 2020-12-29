Karagümrük'ün Trabzonspor'dan hedefi

Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'ye de kanca attı

Haber; Akşam
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Karagümrük'ün Trabzonspor'dan hedefi
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29 Aralık 2020 09:54
Abdullah Avcı geldikten sonra tamamen gözden düşen ve bazı maçlarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Gaston Campi'ye teklif yağıyor...

Ülkesi Arjantin'den bazı kulüplerle görüşen solak stoper için Karagümrük'ün de istekli olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un pazar günü ligde karşılaşacağı Karagümrük'ün Campi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Bordo-Mavililer, tecrübeli stoperi bonservis geliri almadan göndermeyecek. 

 


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