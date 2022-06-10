Karagümrük, Pirlo'yu getiriyor!

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük arayışlarında mutlu sona ulaştı.



Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo'yla kurduğu temaslardan olumlu sonuç aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, 43 yaşındaki teknik direktör, 1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek.



2020- 2021'de çalıştırdığı Juventus'tan ayrılan Pirlo'nun, yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi'yle birlikte Türkiye'nin yolunu tutacağı belirtildi.



Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan yıldızlara sahip Fatih Karagümrük, teknik heyeti de Çizme'den oluşturmuş olacak.



SÜLEYMAN HURMA DOĞRULADI



Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.



Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay geldik. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz." diye konuştu.



Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi üst düzey İtalyan takımlarında oynayan Pirlo, teknik direktör olarak ise geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.





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