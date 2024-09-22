Karadeniz derbisi Samsunspor'un!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.



Üst üste 4 maçtır kaybeden Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramadı. Kalesinde ise toplam 12 gol gördü. Samsunspor ise bu sezonki 4. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 12'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.



İlhan Polat'un öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise Göztepe ile oynayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.



21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.



32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



66. dakikada sol kanattan Zeqiri'nin ceza sahası içerisine kaleye paralel gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



83. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp



Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic (Dk. 56 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 56 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 73 Ghezzal), Sowe (Dk. 73 Jurecka)



Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 62 Schindler), Ntcham (Dk. 90+3 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 62 Emre Kılınç), Moundilmadji (Dk. 78 Ercan Kara)



Gol: Dk. 46 Ntcham (Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 3 Hojer, Dk. 59 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Okan Kocuk, Dk. 87 Ntcham (Samsunspor)



