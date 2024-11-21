Karadağ teknik direktöründen A Milli Takıma övgü

Karadağ Milli Takım teknik direktörü Robert Prosinecki, A Milli Takımımıza övgüde bulundu.

Grupta tek galibiyetlerini finallerin takımı Türkiye'den almanın önemine vurgu yapan Prosinecki "Türk Milli Takımı son yılların en güçlü kadrosuna sahip. Mutlaka play-off aşamasını geçeceklerdir" dedi.



"DÜNYA KUPASI HEDEFİNE ULAŞACAKLARINA İNANIYORUM"



Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosenicki, grupta liderliğimize mal olan yenilgiye rağmen A Milli Takım ve teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Hırvat çalıştırıcı Hürriyet'e taptığı açıklamada "Türk Milli Takımı son yılların en güçlü kadrosuna sahip. Mutlaka play-off aşamasını geçeceklerdir. Türkiye'nin Dünya Kupası hedefine de ulaşacağına inanıyorum" dedi.



"FİZİK OLARAK ÜSTÜNDÜK"



Prosinecki, Montella'nun başarılı işler çıkardığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Samsun'daki maçta taraftar ve saha faktörü vardı. Hakan Çalhanoğlu gibi usta ayak ve İrfan Can Kahveci gibi hırslı bir oyuncu sahadaydı. Arda Güler gibi teknik isimlerden kurulu kadro sistemli bir futbol oynadı." ifadelerini kullandı.



Hırvat çalıştırıcı, "Evimizdeki maça eksik kadro ile çıkan Türk Milli Takımı'nın zaaflarını biliyorduk. Defansımızı güçlü tuttuk. Ve çalıştığımız yerlerden golleri attık. Türkiye'nin gayreti ve ağır saha zeminine karşı mücadelesi alkışlandı. Kanatları çok iyi kullandık. Fizik olarak üstündük. En büyük avantajımız kontrollü oynadık. Karadağ olarak grupta tek galibiyetimizi finallerin takımı Türkiye'ye karşı kazanmak önemli." dedi.



TÜRKİYE'DE YER ALDI



Daha önce 2 kez Kayserispor ve 1 kez de Denizlispor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Türkiye'yi çok sevdiğini belirtirken buradaki dostlarıyla hala görüştüğünü de sözlerine ekledi.



