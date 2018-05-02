Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen'un devre arasında transfer ettiği İsveçli futbolcuİsveç basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.Ligde üst üste 11 yenilgi alan Karabükspor hakkında konuşan Stahl, ''Yalan söylemeyeceğim, çok zor. Sürekli kaybetmek eğlenceli değil. Takımdaki herkes bundan etkileniyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir anda takımdaki çoğu oyuncu ayrıldı ve yerlerine bir sürü oyuncu transfer edildi. Teknik direktör de değişti. Olayları anlamaya çalışıyorum ama maalesef bir cevap bulamıyorum. Takımdaki herkesin öz güveni yerlerde. Kötü bir ruh var. Ama İsveç savaşçı ruhumu gösterip pozitif kalmak istiyorum'' dedi.İsveç'ten Türkiye'ye taşınmasını da değerlendiren 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ''Çok kolay oldu. Süper Lig'i çok fazla tanımıyordum. Kulüp bir anda benimle ilgilendi ve kendimi burada buldum. Çok ani oldu. 2 yıllık sözleşmem var ama ne olacak bilmiyorum. Beni isteyen İskandinav kulüpler var'' sözlerini kullandı.