Kapadokya Çöl Maratonu başladı

Nevşehir'de 25 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kapadokya Çöl Maratonu, Ürgüp ilçesinden başladı."Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan, 1986'dan beri farklı ülkelerde düzenlenen ve Kapadokya'da ilki geçen yıl gerçekleştirilen koşuya katılan sporcular, Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Pancarlık Vadisi'nde bir araya geldi.Vadi girişinde oluşturulan başlama noktasındaki hazırlıkların ardından startı verilen koşuda sporcular, Üç Güzeller, Devrent ve Aktepe mevkileri ile Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarından geçip Kılıçlar Vadisi'ndeki bitiş çizgisine ulaşarak, 25 kilometrelik parkuru tamamladı.Güzergahta güvenlik tedbiri alan polis ve jandarma ekipleri, koşu rotasının kesiştiği kara yolunda sporcuların geçişinde zaman zaman trafiği kapattı.Geceyi vadideki kamp çadırlarında geçirecek sporcular, yarın Kılıçlar Vadisi'ndeki start çizgisinden saat 06.00'da ayrılarak, kategorilerine göre Kızılçukur ve Zemi vadilerindeki 20, 40 ve 60 kilometrelik parkurlarda koşarak, yeniden Kılıçlar Vadisi'ne dönecek.26 Haziran'da ise Kılıçlar Vadisi'nde başlayacak koşu, Aşk Vadisi'ndeki bitiş çizgisinde sona erecek.Etkinlik, 27 Haziran'daki ödül töreniyle sona erecek.