Kanu: ''Arsenal'in şampiyon olması mucize...''

Arsenal'in efsane isimlerinden Nwankwo Kanu, eski takımıın şampiyonluk şansını değerlendirirken, ilginç ifadeler kulllandı.
Nwankwo Kanu, Arsenal'in iyi oyunculara sahip olduğunu söylerken, yeni bir dönem içerisinde oldukları için şampiyonluk şanslarının az olduğunu dile getirdi.
Şampiyonluk şansını 'Mucize' ifadesiyle anlatan Nwankwo Kanu, ''Yeni hoca, yeni oyuncular, yeni sistem... Bunlar için zaman gerek. Arsenal'in bu sezon Premier League'i kazanması mucize olur'' şeklinde değerlendirdi.
Kanu, Unai Emery ile başlayan yeni dönem hakkında da ''Emery için önemli bir meydan okuma olacak. Taraftar ilk yıl olmasına rağmen ligde çok iyi bir performans bekleyecektir ama bu çok da kolay olmayacak'' ifadelerini kullandı.
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Nwankwo Kanu, Arsenal'in iyi oyunculara sahip olduğunu söylerken, yeni bir dönem içerisinde oldukları için şampiyonluk şanslarının az olduğunu dile getirdi.
Şampiyonluk şansını 'Mucize' ifadesiyle anlatan Nwankwo Kanu, ''Yeni hoca, yeni oyuncular, yeni sistem... Bunlar için zaman gerek. Arsenal'in bu sezon Premier League'i kazanması mucize olur'' şeklinde değerlendirdi.
Kanu, Unai Emery ile başlayan yeni dönem hakkında da ''Emery için önemli bir meydan okuma olacak. Taraftar ilk yıl olmasına rağmen ligde çok iyi bir performans bekleyecektir ama bu çok da kolay olmayacak'' ifadelerini kullandı.
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