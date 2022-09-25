Kaka: 'Real Madrid'deki en iyi günüm ayrıldığım gündü'

Real Madrid'in eski oyuncularından Brezilyalı yıldız Kaka, İspanyol devindeki günlerine dair açıklamalarda bulundu.



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Kaka, "Bu belki kulağa garip gelecek ancak Real Madrid'deki en iyi günüm ayrılığıma izin verildiği gündü. Başkan Florentino Perez ile konuştum ve bana 'Senin mükemmel bir profesyonel olduğunu biliyoruz' dedi. Kulüp için yapabileceğim her şeyi yaptım ancak sakatlıklar ve az süre oynamam beni çok engelledi. Başkanla olan konuşmam benim açımdan çok tatmin ediciydi çünkü kulüpte her zaman açık bir kapım olduğunu hissettim." dedi.



Real Madrid hakkında asla kötü konuşmayacağını söyleyen Kaka, "Başkanın ayrılırken benimle yaptığı konuşma sebebiyle benim ağzımdan Real Madrid'e veya Jose Mourinho'ya dair kötü söz asla duymayacaksınız. Geçtiğimiz yıl Perez'i Şampiyonlar Ligi finalinde gördüm ve sarılıp hasret giderdik." ifadelerini kullandı.



2009 yılında Milan'dan Real Madrid'e transfer olan Kaka, 4 yılını geçirdiği İspanyol kulübünde çıktığı 120 maçta 29 gol 33 asistlik katkı sağlamıştı.





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