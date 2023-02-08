Kahramanmaraşlı futbolcu enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş İstiklalsporlu amatör futbolcu Barış Civelek, deprem felaketinden dolayı altından kaldığı enkazdan kendi imkanları ile çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kahramanmaraşlı futbolcu enkazdan sağ çıktı
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08 Şubat 2023 14:38
İzmir'in Süper Amatör Lig'deki temsilcisi İzmirspor'da geçen sezon görev yapan futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı.

Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.

Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde hasarlar meydana gelen Barış'ın karayoluyla memleketi İzmit'e götürüldüğü öğrenildi. Barış Civelek, İzmirspor formasıyla geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 13 maçta 5 gol atmıştı.
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