Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nin basın toplantısı yapıldı

Polonya'nın ev sahipliğinde 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Lodz şehrinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nin basın toplantısı yapıldı.





Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Polonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, final etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz katıldı.





SİMGE AKÖZ: GÜÇLÜ OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ

Simge Aköz basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeniden finallerde olduğumuz için çok mutluyuz. Üç haftada da farklı kadroları deneme fırsatımız oldu. Bu sebeple bence bazı iniş çıkışlarımızın da olması çok normal diye düşünüyorum. Burada büyük şeyler yapmak için yeterli kalitemiz var ve artık finallerdeyiz. Güçlü olduğumuza inanıyoruz ve bunu sahada göstermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.





A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Japonya'yı elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:





Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay





Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu





Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin





Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden





Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge



