Kadınlar Süper Lig'de Beşiktaş, Amed SK'yi üç golle geçti!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, Amed SK'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadınlar Süper Lig'de Beşiktaş, Amed SK'yi üç golle geçti!
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13 Nisan 2025 16:00
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Amed SK karşı karşıya geldi.

Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 30. dakikada İlayda Civelek'in golüyle öne geçti. 66. dakikada Minela Gacanica farkı ikiye çıkardı. 74. dakikada kaptan Didem Karagenç'in golüyle farkı arttıran siyah-beyazlılar, 88. dakikada Amed SK'nin golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından galip geldi ve puanını 46'ya yükseltti.

Amed SK ise son 6 maçta 5. mağlubiyetini alarak 20 puanda kaldı.

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