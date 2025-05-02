Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i öncesi basın toplantısı düzenlendi

İstanbul'da cumartesi başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.Marriott Asia Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra Dörtlü Final'de mücadele edecek Türk temsilcisi VakıfBank ile İtalyan ekipleri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci'nin başantrenörleri katıldı.Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2024-2025 sezonu şampiyonu, yarın ve 4 Mayıs Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.CEV Başkanı Roko Sikiric, organizasyonun kulüpler arasında en iyi turnuva olduğunu belirterek,diye konuştu.Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlara şans dileyen Sikiric,ifadelerini kullandı.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin iyi bir ev sahibi olduğunu daha önce ispatladıklarını ve verilen desteklerle güzel organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.Türk voleybolunun sadece kulüp ve milli takım başarısı değil, kurumsal ve organizasyon anlamında da iyi işler yaptığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:"Öyle bir birlik beraberliğimiz var ki; kulüpleriyle, camialarıyla en mükemmel şeyleri yapmak için gayret gösteren bir federasyonuz. İyi bir ev sahipliği yaptığımızı bundan önce de ispatladık. Sayın Cumhurbaşkanı ve spor bakanlığı olmak üzere bizlere verilen destekle mükemmel organizasyonları düzenliyoruz."Dörtlü Final'de yer alan tüm takımlara başarılar dileyen Mehmet Akif Üstündağ,değerlendirmesinde bulundu.VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu maçlar oynayacaklarını ve en iyi oyunlarını göstereceklerini aktardı.Dörtlü Final'de oldukları için mutluluğunu paylaşan Guidetti,şeklinde konuştu.Kaptan Zehra Güneş ise hazır olduklarını belirterek,dedi.A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, yarın oynanacak Numia Vero Volley Milano maçında en iyi performanslarını göstermeleri gerektiğini belirtti.Numia Vero Volley Milano'nun çok iyi bir takım olduğunu bildiğini vurgulayan Santarelli,." diye konuştu.Polonyalı kaptan Joanna Wolosz da İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğun altını çizerek,ifadelerini kullandı.Numia Vero Volley Milano Başantrenörü Stefano Lavarini, A. Carraro Imoco Conegliano karşısında en iyi performanslarını göstermek istediklerini vurguladı.Büyük beklentilerin olduğunu belirten Lavarini,değerlendirmesinde bulundu.Takımın kaptanı Alessia Orro ise yarı finalde oynanacak maçtaki rakiplerini çok iyi tanıdıklarını ifade ederek,şeklinde konuştu.Savino Del Bene Scandicci Başantrenörü Marco Gaspari, yarın karşılaşacakları VakıfBank'ın dünyadaki en iyi takımlardan biri olduğunu aktardı.CEV'e ve Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gaspari, şu ifadeleri kullandı:"Bu, ilk Dörtlü Final tecrübemiz olacak. İtalyan takımlarını tanıyoruz. Her zaman ligde onlarla karşılaşıyoruz. VakıfBank'ın 6 şampiyonluğu var. VakıfBank'ın dünyadaki en iyi takımlardan biri olduğunu biliyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak. Burada oynamak çok zor olacak. En iyi voleybolumuzu oynayacağımızı düşünerek maçlarımıza çıkacağız."İtalyan ekibinin Belçikalı kaptanı Britt Herbots, heyecanlı olduklarını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.