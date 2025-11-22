Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Derbi mücadelesinde Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş ve Burak Erkan hakem üçlüsü görev yapacak.
Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde lider konumda bulunuyor.
Oynadığı 5 maçı da kazanan 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor.
