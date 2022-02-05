Kadıköy'de Norveç bayrakları!

Fenerbahçe tribünlerinde Medipol Başakşehir karşılaşması sırasında Ali Koç'a tepki olarak Norveç bayrakları açıldı.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de Norveç bayrakları!
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05 Şubat 2022 20:28
Fenerbahçe tribünlerinin farklı noktalarında Norveç bayrakları da açıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var" demişti.

Maç sonunda ise Norveç bayrağı açan taraftar hakkında işlem başlatıldı.

"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertli tribünler İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 61. dakikada geriye düşülmesinin ardından 64. dakika "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin..." sözleriyle yönetimi protesto etti.

Fenerbahçe'de taraftarlar bu sezon daha önce de istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle yönetime tepki göstermişti.

NORVEÇ BAYRAKLI TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin farklı noktalarında Norveç bayrakları da açıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var" demişti.

Maç sonunda ise Norveç bayrağı açan taraftar hakkında işlem başlatıldı.

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