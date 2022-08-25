Kadıköy'de Arda Güler'e büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuları Arda Güler için sevgi gösterilerinde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.
Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.
Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.
Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.
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