Kadıköy'de Arda Güler'e büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, takımın genç yıldızı Arda Güler'e Austria Wien karşılaşmasında büyük destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'de Arda Güler'e büyük destek
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25 Ağustos 2022 23:19
Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuları Arda Güler için sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.

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