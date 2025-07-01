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Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen, farklı kulüplerden 59 sporcunun katıldığı yarışlar tamamlandı.

calendar 01 Temmuz 2025 18:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem tarafından sporculara madalyaları verildi.


Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist Genel:

1. Ahmet Arel Barut

2. Boran Öden

3. Ateş Ali Bakır


Optimist Junior:

1. Lila Atalay

2. Rüzgar Uzel

3. Ali Dindar


Optimist Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan


Optimist Junior Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan


ILCA 4:

1. Hayrettin Eren Çakır

2. Deniz Gümüş

3. Mercan Deniz Zayim


ILCA 6:

1. Kutsal Güneş Kurnaz

2. Naz Defne Genç

3. Utku Aksoy


Bambinos Genel Klasman:

1. Can Yaman Oktay

2. Tunahan Naci Piker

3. Alparslan Hazan

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