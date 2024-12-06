Kaan Şakul: '27.5 milyon euro'ya anlaşmıştık'

Beşiktaş'ta açıklamalarda bulunan yönetici Kaan Şakul'un Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un ayrılık ihtimali hakkında söyledikleri dikkat çekti.
"27. 5 MİLYON EURO"
HT Spor'a konuşan Şakul, şu ifadeleri kullandı;
"Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı.
Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."
"27. 5 MİLYON EURO"
HT Spor'a konuşan Şakul, şu ifadeleri kullandı;
"Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı.
Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."