Juventus turu tek golle aldı

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Juventus, Lazio'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Juventus turu tek golle aldı
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03 Şubat 2023 01:08
İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken galibiyet golü 44. dakikada Bremer'den geldi.

Bu sonuçla birlite Juventus adını yarı finale yazdırmayı bilirken, Lazio turnuvaya çeyrek finalde veda eden taraf oldu. Juventus, İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile eşleşti.

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