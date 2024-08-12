Juventus'tan Milan'ın yıldızına teklif!

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Juventus, transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juve, Milan'ın 24 yaşındaki stoperi Pierre Kalulu'yu kadrosuna katmak istiyor.



Haberde Torino devinin, Milan'a oyuncuyu kiralamak için resmi teklif yaptı.



İŞTE YAPILAN TEKLİF



Juventus, 3 milyon euroluk kiralama ücreti ve 14 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifini İtalyan ekibine sundu.



Kalulu, Milan ile çıktığı 112 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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