Juventus'ta beklenen ayrılık gerçekleşti

Bu sezon Serie A'da şampiyonluk yarışında olan ancak yaşanılan sakatlık problemleri ve oyuncu eksikliklerinden oldukça geriye düşen Juventus'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti.



Juventus, teknik direktörü Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Juventus resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında Juventus'un değerleriyle ve onu temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmadığını düşündüğü bazı davranışların ardından ayrılık kararını verdik. 2021'de başlayan bu dönem 3 sezonun ardından İtalya Kupası Finali ile sona erdi. Massimiliano Allegri'ye gelecekteki projelerinde başarılar diliyoruz."



149 MAÇA ÇIKTI



Juventus'un başında geçirdiği 3 sezonda 149 resmi maça çıkan Massimiliano Allegri bu karşılaşmalarda 80 galibiyet, 34 beraberlik ve 35 mağlubiyet alırken maç başına 1.84 puan ortalaması tutturdu.





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