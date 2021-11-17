Juventus, ocakta Arjantin'den golcü alacak!

İtalyan devi Juventus'un devre arası transfer döneminde Arjantin'den golcü oyuncu Julian Alvarez'i alacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, ocakta Arjantin'den golcü alacak!
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17 Kasım 2021 20:04
İtalya Ligi Serie A Takımlarından Juventus, hareketli bir transfer dönemi geçirecek.

ESPN'in haberine göre; İtalyan devi, River Plate'in 21 yaşındaki forvet oyuncusu Julian Alvarez'i ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Juventus'un 15 milyon euro'yu hemen ödeyip, taksitle de 10 milyon euro daha ödemek istediği yazıldı. Ancak River Plate'in 20 milyon euro'yu peşin, 5 milyon euro'yu taksitli olarak almak istediği belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon River Plate formasıyla çıktığı 16 maçta 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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