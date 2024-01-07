İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus 2-1'lik skorla kazandı.
Salernitana 39. dakikada Giulio Maggiore'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Maggiore, 53. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Juventus, 65. dakikada Samuel Iling Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic, 90+1. dakikada Juventus'a galibiyeti getirdi.
Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.
Lider Inter'i takibini sürdüren Juventus, 46 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Salernitana ise 12 puanla son sırada kaldı.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında çıkış arayacak.
Salernitana 39. dakikada Giulio Maggiore'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Maggiore, 53. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Juventus, 65. dakikada Samuel Iling Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic, 90+1. dakikada Juventus'a galibiyeti getirdi.
Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.
Lider Inter'i takibini sürdüren Juventus, 46 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Salernitana ise 12 puanla son sırada kaldı.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında çıkış arayacak.
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