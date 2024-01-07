Juventus, 90+1'de hayat buldu

Juventus, Salernitana deplasmanında geri gelip 2-1 kazandı ve Inter'i takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus, 90+1'de hayat buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 22:06
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus 2-1'lik skorla kazandı.

Salernitana 39. dakikada Giulio Maggiore'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Maggiore, 53. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Juventus, 65. dakikada Samuel Iling Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic, 90+1. dakikada Juventus'a galibiyeti getirdi.

Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.

Lider Inter'i takibini sürdüren Juventus, 46 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Salernitana ise 12 puanla son sırada kaldı.

Juventus, gelecek hafta Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında çıkış arayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery