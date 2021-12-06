Jürgen Klopp: "Salah'ın kontratını uzatmak için çalışıyoruz"

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımın yıldız ismi Muhammed Salah'ın sözleşme uzatma görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Salah'ın kontratını uzatmak için çalışıyoruz'
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06 Aralık 2021 19:18
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile sözleşme uzatma görüşmelerinin nasıl gittiği sorusuna yanıt verdi.

Klopp yaptığı açıklamada, "Çalışıyoruz. Bir kontrat müzakeresi öğleden sonra bir fincan çay içerek yapılan bir toplantı değildir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Mısırlı yıldız bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 20 maçta 19 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.


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