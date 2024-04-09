Jules Kounde: "Favori PSG ama korkmuyoruz"

Barcelona'nın yıldız stoperi Jules Kounde, PSG maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jules Kounde: 'Favori PSG ama korkmuyoruz'
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09 Nisan 2024 20:15
Son güncelleme 09 Nisan 2024 20:17
Barcelona'nın yıldız stoperi Jules Kounde, PSG maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fransız oyuncu yaptığı açıklamada, "Mbappe fark yaratan bir oyuncu. Onu durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak PSG tek bir oyuncuya bağlı değil, iyi oyuncuları var." dedi.

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

"PSG'yi favori olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kounde, "Bu bizim için öenmli değil, takımımıza güveniyorum. Zor bir maç olacak. Bence biz favori değiliz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Cubarsi'den bahseden başarılı oyuncu, "Çok iyi mücadele ediyor ve genç oyunculara örnek oluyor. Yaşına rağmen baskı hissetmeden rahat oynuyorlar." açıklamasını yaptı.

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