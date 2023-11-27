Judo Kadın ve Erkek Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Judo Spor Toto Süper Ligi'nde kadın ve erkeklerde 2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Judo Kadın ve Erkek Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
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27 Kasım 2023 19:24
Judo Spor Toto Süper Ligi'nde 2023 sezonunun kadın ve erkeklerde şampiyonu Galatasaray oldu.

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, kadın ve erkeklerde 16 kulüp katıldı. Müsabakalar sonucunda hem kadın hem erkeklerde Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Ligde kadınlarda ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyespor elde ederken, üçüncülük kürsüsünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor yer aldı.

Galatasaray'ın birinci bitirdiği erkekler liginde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü de üçüncü oldu.

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