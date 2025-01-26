Juan: "Maçın sonucunu detaylar belirledi"

Göztepe'nin Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşmada İzmir ekibinin ilk golünü atan Juan açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Juan: 'Maçın sonucunu detaylar belirledi'
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26 Ocak 2025 21:27

Göztepe'nin Brezilyalı santrforu Juan, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Juan "Fenerbahçe gibi önemli bir rakiple oynadık, zor maçtı. Maçın sonucunu detaylar belirledi." dedi. 

Juan ayrıca "Bazı fırsatları değerlendirebilseydik, sonuç farklı olurdu." ifadelerini kullandı.

 



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