Joshua Zirkzee'den ayrılık kararı

Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Joshua Zirkzee'den ayrılık kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 16:20
Son güncelleme 01 Ocak 2025 16:37
Manchester United'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee, takımdan ayrılmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulübün sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı forvet, aralık ayının başında takımda kalmak ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'e kendisini kanıtlamak istiyordu.

NEWCASTLE MAÇI DÖNÜM NOKTASI

Joshua Zirkzee için Newcastle United karşısında 2-0 yenilgi alınan maçın dönüm noktası olduğu belirtildi. Newcastle United karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki forvet, 33 dakika sahada kalmasının ardından gözyaşları içerisinde oyundan çıktı. Zirkzee'nin bu karşılaşmanın ardından Manchester United'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

SERIE A'DAN TEKLİFLER VAR

Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirildi.

PERFORMANSI

Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery