Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor, yönetim kalmasını istiyor ancak teknik direktör Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi.Josef de Souza ile yönetim, önümüzdeki haftalarda yeniden masaya oturmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler şu an için olumlu ilerliyor. Şenol Güneş'in daha iyi performans beklediği Josef'in formundan memnun kalınması halinde yeni sözleşme imzalanacak.Bu sezon 8 maçta 1 asist yapan Josef'e Brezilya'dan iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Kulübe ise henüz resmi bir transfer teklifi ulaşmadı.33 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı. Kariyerine Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli gibi takımlarda forma giydi. Beşiktaş'a 2020 yazında Al Ahli'den bedelsiz şekilde transfer oldu. Tecrübeli ön libero, 3 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giydi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...