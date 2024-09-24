Jose Mourinho kılıcı çekti: "Kadro dışı kalırsınız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası futbolcularını sert şekilde eleştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho kılıcı çekti: 'Kadro dışı kalırsınız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2024 13:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası kılıçları kuşandı, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Samandıra'da bir değerlendirme toplantısı yapan Portekizli hoca, Galatasaray maçının görüntüleri eşliğinde hatalarını anlattığı futbolcularına, "Sizi tanıyamadım. Bu ne hal! Yürüyecek haliniz yok; siz bu değilsiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. İyi performans göstermeyen, isteksiz olan kadro dışı kalır. Kimsenin kaprisiyle uğraşacak vaktim yok" dedi.

ROTASYON YAPACAK

Mourinho'nun, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç olan Union SG karşılaşmasında rotasyon yapması bekleniyor.

Orta sahada İsmail'in yerine Amrabat'ın, santrfor pozisyonunda da Dzeko'nun yerine de En-Nesyri'nin oynaması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery