Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor deplasmanında elde etti. Ayrıca Mourinho ile en çok gol atılan maç oldu.
En son Lugano'ya deplasmanda 4 gol gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, önemli bir rakibi deplasmanda mağlup ettiklerini anımsatarak "Çaykur Rizespor bu zamana kadar bu ligde izlediğim en iyi takım. İyi bir takımla oynadık" diye konuştu. Öte yandan Mourinho, hayatını kaybeden Christoph Daum'u da unutmadı, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam" ifadelerini kullandı.
En son Lugano'ya deplasmanda 4 gol gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, önemli bir rakibi deplasmanda mağlup ettiklerini anımsatarak "Çaykur Rizespor bu zamana kadar bu ligde izlediğim en iyi takım. İyi bir takımla oynadık" diye konuştu. Öte yandan Mourinho, hayatını kaybeden Christoph Daum'u da unutmadı, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam" ifadelerini kullandı.
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