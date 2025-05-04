Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.



"KOMPAKT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMEK İSTİYORUZ"



Savunma organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Bizler 3'lü olarak da 4'lü olarak da savunma yapmayı beceriyoruz. Kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz savunmada." dedi.



MAXIMIN AÇIKLAMASI



Maximin'in yokluğuna da değinen Mourinho, "Maximin son maçta da yoktu. O maçta 3 gol attık ve 2 penaltı verilmedi. Sadece ona bağlı değiliz. Biz takım olarak oynuyoruz ve bugün de bunu deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.



