Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 17:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"KOMPAKT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Savunma organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Bizler 3'lü olarak da 4'lü olarak da savunma yapmayı beceriyoruz. Kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz savunmada." dedi. 

MAXIMIN AÇIKLAMASI

Maximin'in yokluğuna da değinen Mourinho, "Maximin son maçta da yoktu. O maçta 3 gol attık ve 2 penaltı verilmedi. Sadece ona bağlı değiliz. Biz takım olarak oynuyoruz ve bugün de bunu deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.