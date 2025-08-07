Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı 3. mağlubiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe , turu İstanbul'a bıraktı.

Böylece Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.