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Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı 3. mağlubiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.

calendar 07 Ağustos 2025 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı 3. mağlubiyet
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

Böylece Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.

Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.


Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu. 

 
 

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