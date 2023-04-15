Jorge Jesus'tan maç sonu flaş hamle!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankargücü karşılaşmasının ardından takımı orta sahada topladı ve kısa bir konuşma yaptı. Jesus, ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan maç sonu flaş hamle!
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15 Nisan 2023 22:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından flaş bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, maç sonunda oyuncuları orta noktada topladı, toplantıyı yaptıktan sonra soyunma odasına gönderdi.

Fenerbahçeli futbolcular taraftarı alkışlamadan direkt soyunma odasına gitti.

GALATASARAY'DAN SONRA DA YAPTI

Jorge Jesus, iç sahada 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından da benzer bir hareket yapmış ve futbolcularla maç sonu orta sahada toplantı yapmıştı.

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