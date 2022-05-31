Jorge Jesus, Fenerbahçe için yola çıktı!

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

orge Jesus'u almak için saat 13:00'te Ankara'dan havalanan uçak gece saat 00:00-02:30 sularında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olansarı-lacivertliler için yola çıktı.67 yaşındaki teknik adam, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile Türkiye'ye geliyor. Portekiz'den yola çıkan Jesus ve ekibine sarı-lacivertli idareci Selahattin Baki eşlik ediyor.Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.Bu arada, JFenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile artık imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Öte yandan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.