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Jones'dan, karara tepki!: "Booker, kuşkusuz bir All-Star'dır..."

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Devin Booker'ın koçlar tarafından oylanan All-Star yedeklerinden biri olarak seçilmemesi durumunu eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Devin Booker'ın koçlar tarafından oylanan All-Star yedeklerinden biri olarak seçilmemesi durumunu eleştirdi.

NBA'de 14 yıllık bir veteran olduktan sonra Suns GM'i olan Jones, Suns tarafından yayınlanan bir duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ligde birden çok All-Star ile hem beraber, hem de rakip olarak oynamış bulundum ve Devin Booker, kuşkusuz bir NBA All-Star'ıdır."

Şu anda .500 noktasından 7 maç geride olan Suns'ın yıldız ismi Booker, bu sezon ortalama 27.1 sayı, 4.1 ribaund ve 6.4 asist ile mücadele ediyor.


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