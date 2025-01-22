Denver Nuggets, süperstarı Nikola Jokic'in sezonda 19'uncu triple-double'ını kaydettiği maçta Philadelphia 76ers'ı 144-109 mağlup etti.



Altı oyuncusu çift haneli sayılara ulaşan Denver'da Jokic, 27 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle oynadı ve son çeyrekte forma giymedi. Aaron Gordon 19 sayıyla, Julian Strawther ise 23 sayıyla maçı tamamladı.



76ers cephesinde Tyrese Maxey, sol dizindeki şişlik nedeniyle Joel Embiid'den yoksun olan takımına 28 sayı ve 10 asistle liderlik etti.



NBA'in 'Rakipler Haftası'nın bir parçası olan bu karşılaşmada son dört yılın MVP ödüllerinin sahipleri Embiid (2023) ve Jokic'in (2021, 2022, 2024) kozlarını paylaşması beklenmiş olsa da, Embiid'in bilimum sebeplerden ötürü 2019'dan beri Denver'da oynamama serisinin devam etmesi, kimileri için hayal kırıklığı oldu.



Nuggets, Perşembe gecesi Sacramento Kings'i ağırlarken, 76ers ise Cuma gecesi Cleveland Cavaliers ile oynamak için evine dönecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Knicks 99-95 Nets

Trail Blazers 116-107 Heat

Magic 93-109 Raptors

Wizards 88-111 Lakers



