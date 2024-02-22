Johan Derksen: "Ajax, Arne Slot'u getirsin"

Hollandalı eski futbolcu Johan Derksen, Ajax'ın Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u ne yapıp edip takımın başına getirmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Johan Derksen: 'Ajax, Arne Slot'u getirsin'
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22 Şubat 2024 20:19
Son güncelleme 22 Şubat 2024 21:13
Hollandalı eski futbolcu Johan Derksen, Ajax için flaş bir teknik direktör önerisinde bulundu.

Derksen, Ajax'ın Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'un takımın başına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Ajax'ın yerinde olsaydım elimden gelen her şeyi yapar ve Arne Slot'u uzun bir sözleşme ile takımın başına getirirdim." dedi.

Slot ile ilgili Derksen sözlerine şöyle devam etti: "Çılgın bir maaş teklif edip onu 8 yıl boyunca takımın başında tutardım. Yeni bir takım kurup Slot ile bir şeyler başarabilirsiniz."

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