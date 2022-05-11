Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu!

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Polis tarafından soruşturma başlatılan Lukoki'nin ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı.



29 yaşındaki Demoktarik Kongolu futbolcu Jody Lukoki geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.



Parool gazetesi, Lukoki'nin ailesi tarafından dövüldükten sonra Almere bölgesindeki bir hastanede kalbi durmasıyla hayata gözlerini yumduğunu yazdı. Habere göre 29 yaşındaki futbolcu, Pazar günü baş ve dizindeki ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, ancak durumu ilk bakışta göründüğünden daha ciddiydi.



Doktorlar kötü şekilde enfekte olan bacağını kesmeye karar verdi. Lukoki ameliyattan sonra komaya girdi ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Kongolu Jody Lukoki'nin ölümüyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.





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