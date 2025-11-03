Joao Pereira: 'Her zaman 3 puanı istiyorum'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün maçı kazamadıklarını ancak kaybetmemenin de önemli olduğunu söyledi.Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bekledikleri ve istedikleri sonucun bu olmadığını söyledi. Her maçı kazanmak için oynadıklarının altını çizen Pereira,dedi.Pereira, bugün defansif olarak iyi olduklarını ve gol yemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:Ligde geride kalan 11 hafta itibarıyla 14 puan topladıklarını hatırlatan Pereira, ligin orta sıralarında bir yerde olduklarını kaydetti.Daha fazla puanlarının olması gerektiğinin altını çizen Pereira,ifadelerini kullandı.Joao Pereira, bu sonucun ardından kafalarını kaldırmaları gerektiğini anlatarak,şeklinde konuştu.