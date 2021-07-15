Jesse Marsch: 'Sörloth'tan çok memnunum'

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Alexander Sörloth için RB Leipzig'deki yeni teknik direktörü Jesse Marsch açıklamalarda bulundu.
Norveçli yıldızı sezon öncesinde denemesi ve transfer ile ilgili son kararı vermesi beklenen Marsh, Sörloth'tan çok memnun olduğunu belirtti.
25 yaşındaki oyuncunun çok çalıştığını kaydeden Marsch, "Alexander Sörloth her gün çok iyi çalışıyor, yaklaşımından çok memnunum. idmanlarda oldukça iyi, aynı zamanda spor salonunda da zaman geçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un 20 milyon euro bonservis bedeliyle geçen sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Norveçli yıldızı sezon öncesinde denemesi ve transfer ile ilgili son kararı vermesi beklenen Marsh, Sörloth'tan çok memnun olduğunu belirtti.
25 yaşındaki oyuncunun çok çalıştığını kaydeden Marsch, "Alexander Sörloth her gün çok iyi çalışıyor, yaklaşımından çok memnunum. idmanlarda oldukça iyi, aynı zamanda spor salonunda da zaman geçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un 20 milyon euro bonservis bedeliyle geçen sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.