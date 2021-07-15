Jesse Marsch: "Sörloth'tan çok memnunum"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Sörloth için Leipzig'den açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Jesse Marsch: 'Sörloth'tan çok memnunum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2021 15:49
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Alexander Sörloth için RB Leipzig'deki yeni teknik direktörü Jesse Marsch açıklamalarda bulundu.

Norveçli yıldızı sezon öncesinde denemesi ve transfer ile ilgili son kararı vermesi beklenen Marsh, Sörloth'tan çok memnun olduğunu belirtti.

25 yaşındaki oyuncunun çok çalıştığını kaydeden Marsch, "Alexander Sörloth her gün çok iyi çalışıyor, yaklaşımından çok memnunum. idmanlarda oldukça iyi, aynı zamanda spor salonunda da zaman geçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 20 milyon euro bonservis bedeliyle geçen sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.