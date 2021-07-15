Jesse Marsch: 'Sörloth'tan çok memnunum'

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Alexander Sörloth için RB Leipzig'deki yeni teknik direktörü Jesse Marsch açıklamalarda bulundu.Norveçli yıldızı sezon öncesinde denemesi ve transfer ile ilgili son kararı vermesi beklenen Marsh, Sörloth'tan çok memnun olduğunu belirtti.25 yaşındaki oyuncunun çok çalıştığını kaydeden Marsch, "." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un 20 milyon euro bonservis bedeliyle geçen sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.