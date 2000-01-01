Jerami Grant opsiyonunu reddetti, serbest kaldı

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Denver Nuggets forveti Jerami Grant sınırsız bir serbest oyuncu olmak adına, 9.3 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu reddetti.



Grant, Nuggets veya başka bir NBA takımı ile yeni ve kazançlı bir anlaşma arayışı içinde.



Önceki sezon Nuggets için 12.0 sayı, 3.5 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamış olan Grant, Denver'ın 2009'dan bu yana ilk kez Batı Konferansı Finallerine ulaşmasına yardımcı olan isimler arasındaydı ve birkaç ekip, şimdiden kendisini kadrolarına katmakla ilgilendiklerini ifade etmişti.



