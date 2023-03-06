Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins, Ja Morant'ın uzaklaştırma cezasından dönüşüyle ilgili belirli bir tarih olmadığını söyledi.



İsmi bir süredir saha dışında birçok farklı olaya karışan Morant, en son Instagram hesabından yaptığı canlı yayında tabancasını gösterdiğinde NBA tarafından iki maçlık bir uzaklaştırma cezası almıştı.



Lakin Jenkins, Grizzlies yıldızının dönüşünün iki maçtan daha uzun sürebileceğini açıkladı:



"Çok zor bir durum. Ja ile takım içinde aramızda geçen diyaloglar hakkında konuşmayacağımı herkes biliyor. Onu çok seviyoruz ve onun için en iyisini istiyoruz. Zor bir süreç ama bunu atlatmak için harika bir gruba sahibiz. Şu anda odaklandığımız şey, Ja'nın daha iyi bir noktaya gelmesi için ihtiyacı olan yardımı aldığından emin olmanın yanı sıra, bu ekibin bir üyesi olarak sahip olduğu sorumlulukları üstlenmesi.



Biz de bunları konuşuyoruz, destekleyici olacağız ama onu sorumlu da tutacağız... Kesin bir dönüş tarihi yok. En az iki maç olacak demiştik ama bu işi adım adım değerlendireceğiz. Bu ayrı bir iyileşme süreci olacağı için, dönüş tarihi konusunda yorum yapamam. Çünkü burada olay çok başka."



Ja'nın şimdiye dek Twitter'da bazı kişilere tehditler savurduğu görülmüş, 17 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü söylenmiş ve iddiaya göre yakın arkadaşları da Indiana Pacers'a lazerli silahlarla nişan alarak taciz etmişti.





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