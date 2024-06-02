Kadıköy'de Ali Koç'a hem destek hem tepki!

Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda bazı taraftarlar, Başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlar yaptı, bazı taraftarlar ise destekte bulundu.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de Ali Koç'a hem destek hem tepki!
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02 Haziran 2024 19:19
Son güncelleme 02 Haziran 2024 20:03
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine gelen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho ile sahaya çıkan Başkan Ali Koç aleyhine tezahüratta bulundu.

Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi ve Ali Koç'a destek verdi.

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