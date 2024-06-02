Kadıköy'de Ali Koç'a hem destek hem tepki!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine gelen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho ile sahaya çıkan Başkan Ali Koç aleyhine tezahüratta bulundu.
Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi ve Ali Koç'a destek verdi.
Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine gelen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho ile sahaya çıkan Başkan Ali Koç aleyhine tezahüratta bulundu.
Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi ve Ali Koç'a destek verdi.
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