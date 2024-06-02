Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni gerçekleştiriyor.
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19.01 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho, kulüp binasından taraftarın önüne çıktı.
18.45 | Fenerbahçe tribünleri, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
18.00 | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar saat 17.00 itibariyle stadyumdaki yerini aldı ve Jose Mourinho'yu beklemeye geçti.
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
19.01 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho, kulüp binasından taraftarın önüne çıktı.
18.45 | Fenerbahçe tribünleri, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
18.00 | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar saat 17.00 itibariyle stadyumdaki yerini aldı ve Jose Mourinho'yu beklemeye geçti.