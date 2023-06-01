Eski NBA koçu Jeff Van Gundy, ligde görmek istediği radikal bir kural değişikliğini açıkladı.



Bu gece başlayacak olan Heat ve Nuggets arasındaki NBA Finalleri serisini tanıtmak üzere düzenlenen bir konferans görüşmesinde yer alan ESPN'den Van Gundy, modern basketbol yayınlarının evrimleşmesi sürecinde tüketicinin ekran başında nasıl tutulabileceği hakkında kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi.



Van Gundy bu konudaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Karşılaşmaları iki saatlik bir süreye indirmeye çalışırdım ve en büyük kural değişikliğim ise, serbest atışları maçın son dört dakikasına kadar ortadan kaldırmak olurdu. Yani eğer faul hakkınız dolmuşken faul yaparsanız, iki sayı kazanırdınız. Aktif şut halindeyken faul alırsanız, maçın son dört dakikasına kadar iki veya üç sayı kazanırdınız."



Van Gundy, maçların süresini kısaltmak için daha az radikal olan başka bir öneride de bulundu:



"Devre arasının süresini de kısardım. Bence tam bir zaman kaybı. Beş dakikaya indirirdim. Böylece NBA basketbol tarihindeki en klişe ve aşırı kullanılan terim olan 'devre arası ayarlamaları' terimini de duymak zorunda kalmazdık.



Benim yapacağım iki şey bunlar olurdu. Oyunu hızlandırır, süreyi olabildiğince kısa tutar ve iki saate sığdırmaya çalışırdım."



